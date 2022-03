Nublu andis välja uue singli "Pagasita Peruus"

Nublu avaldas, et lugu "Pagasita Peruus" sai kirja pandud rahulikumal perioodil. "Ma olen siin paar päeva mõelnud, et millise sõnumi see lugu paari viimase nädala maailmauudiste valguses edasi annab," kirjutas Nublu muusikavideo selgituses ja lisas, et vastust enda küsimusele ei suutnud ta välja mõelda.

"Möödunud aastal sai selgeks, et selleks, et midagi tähendusrikast kirjutada, tuleb midagi tähendusrikast kogeda ja ette võtta. Võib ka kodus diivanilt fantaseerida-nostalgitseda, aga see pole väga mu stiil olnud," selgitas artist.