Beach Grindi esinejate sekka lisandusid Dub FX, Cartoon, Luude, Andromedik

Austraalia produtsent Luude sai üldsusele tuntuks eelmise aasta septembris, mil andis välja remiksi loole "Down Under". Nelikümmend aastat pärast Men at Worki originaali väljaandmist on sama meloodia jälle raadiotes kuulatav, olles Austraalias, Suurbritannias ja Uus-Meremaal edetabelite esikümnes. Lugu levis kulutulena TikTok platvormil ning praeguseks on "Down Underit" ainuüksi kolme kuuga kuulatud Spotifys üle 67 miljoni korra.

Tänavamuusikuna alustanud Austraalia artist Dub FX on ka varem Eesti lavalaudadel üles astunud. Dub FXi loomingut saab kirjeldada kui segu hiphopist, beatboxist, reggae'st ning trummist ja bassist, mida mees laval enamasti üksi esitab, sest Dub FXi peamiseks instrumendiks on tema hääl.

Beach Grindi esinejate sekka lisandus ka rahvusvaheliselt kõrge lennuga kodumaine elektroonilise muusika kollektiiv Cartoon. Alates 2015. aastast väikese vahepealse pausiga tegutsenud Cartoon on üks edukamaid Eestist pärit elektroonilise muusika koosseise: nende edukaim lugu on koos Daniel Leviga salvestatud "On & On", millel on YouTube'is praeguseks üle 450 miljoni vaatamise. Populaarsed on ka Cartooni hittlood "Biology" koostöös Nublu ja Gameboy Tetrisega ning Jüri Pootsmanniga sündinud "I Remember U".

Festivalil astub üles ka Belgiast pärit trummi ja bassi produtsent Andromedik, Klassikalise- ja džässmuusika taustaga artist jõudis elektroonilise muusikani Netsky loomingu kaudu ning on alates sellest ajast elektroonilisele žanrile pühendunud. Andromediku hittide hulka kuuluvad "Let Me In", "Forever" ning remiks Cartooni loole "Howling".

Juba varem välja kuulutatud Beach Grind festivali esinejad on Robin Schulz (DE), Wilkinson (UK), Nublu ja Gameboy Tetris, Noep, 5MIINUST, Fred V (UK), Jozels, WATEVA, Siimi, Futuristik, MHKL & JAVÚ, Coverk x Byte.