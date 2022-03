Sigridil ilmus uus singel "It Gets Dark"

Muusik Sigrid andis välja enda uue singli "It Gets Dark".

Lugu "It Gets Dark" avaldab laulja sõnu austust inimeste tõusudele ja mõõnadele.

"Ma usun, et inimesed peavad elust tundma mõõnasid, et nad mõistaks ka tõuse," selgitas lauljanna oma loo tausta. Samuti lisas Sigrid, et polegi kunagi varem olnud niivõrd elevil ühegi loo avalikustamise ees.

Singel pärineb Norra popstaari peagi ilmuvalt teiselt stuudioalbumilt.

Lauljanna repertuaar kuuluvad ka sellised tuntud lood, nagu näiteks "Strangers", "Don't Feel Like Crying" ja "Head On Fire".