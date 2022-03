Eluiil avaldas uue singli "How It Feels"

Põhjamaise kõlaga duo Eluiil avaldas uue, varasemast veelgi elektroonilisema singli "How It Feels".

"Kuigi ootame juba väga kevadet, teeme oma uue looga veel viimase kummarduse talvistele tundmustele. Singlis saavad kokku jäised helid ja enesesse vaatamine," selgitas duo liige Elis.

"Loo sõnad sündisid tegelikult eelmisel talvel, mil kogu maailm taaskord uppi oli lükatud ja usun, et kõik elasid seda segadust omal moel läbi. Minu emotsioon sai loosse talletatud," lisas Elis. Ilmaski ei oleks me arvanud, et sel kevadel seisame silmitsi veel uskumatuma olukorraga. Muusikal on aga meeletult raviv toime ja loodan, et ka meie loodu aitab kedagi läbi raskematest hetkedest."

Duo Eluiil taga on laulja Elis Loik ja helilooja Villem Rootalu.