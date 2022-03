Inglise rokkbänd Uriah Heep eelseisvast Eesti kontserdist: ootame seda väga

Inglise rokkbänd Uriah Heep annab 15. novembril Tallinnas kontserdi. Hoolimata sellest, et kontserdini on veel aega, oli "Ringvaate" reporteril Hannes Hermaküla võimalus bändi kitarristi Mick Boxi käest uurida, kuidas saabuvaks ülesastumiseks ettevalmistusi tehakse.

Uriah Heep oli üks esimesi rokkbände, kes tulid esinema Nõukogude liitu. "See oli uskumatu. Ma ei arvanud, et see võiks juhtuda," meenutas bändi kitarrist ja asutajaliige Mick Box.

"Meil oli Uriah Heepiga ütlus, et kui inimesed ei saa tulla muusika juurde, siis viime muusika inimesteni," rääkis Box ja lisas, et esinemas käisid nad veel ka Ungaris, Bulgaarias ja Ida-Berliinis. "Pingutasime alati, et tuua neile meie muusikat."

Box sõnas, et kuigi nendesse riikidesse oli tol ajal keeruline pääseda, võttis neid publik alati tänuväärselt vastu ning rõõm vaatajate silmades pani ka neil südame kiiremini põksuma. Kuigi pärast piiride avanemist sai bänd kutseid üle maailma, olid siiski glasnostiga seotud esinemised ühed meeldejäävamad.

Kuigi Nõukogude liidus esinemine oli kohati pöörane, ei ole see sugugi ainus kord, mis Boxile selgelt meelde on jäänud. 1975. aastal kontserttuuril USA-s kukkus kitarrist lavalt niivõrd õnnetult, et murdis käeluu neljast kohast. Küll aga ei suutnud nad tuuritamist pooleli jätta ning Box meenutas, et igal õhtul sai ta kolm valuvaigistavat süsti. "Lõikasin kipsi sisse augu, et saaksin medikat hoida," iseloomustas Box enda õnnetusejärgset kitarrimängu.

Hoolimata oma pikast karjäärist pole ansambel pille nurka visanud ning tuuritavad siiani mööda maailma ringi. 15. novembril annab bänd kontserdi ka Tallinnas. "Ootame seda juba väga," ütles Box.

Küll aga avaldas kitarrist, et bändil on hetkel käsil uus album, ent ilmselt see Tallinna kontserdiks veel valmis ei saa. Samuti ei plaani nad siin mängida omi uusi lugusid.

"Kui mängime kontserdil mõnda uut lugu, siis selleks ajaks, kui tagasi garderoobi jõuame ning kuivad riided selga saame, on lugu juba YouTube'is üleval," selgitas Box ja lisas, et selle juhtumist on keeruline vältida.

Saabuva kontserttuuriga tähistab Uriah Heep oma 50 tegutsemisaasta möödumist.