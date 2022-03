Moskvast pagenud Andres Puustusmaa: arvan, et saime viimasel hetkel minema

Sõjas Venemaa kärbib üha enam ka oma inimeste vabadusi. Seetõttu otsustas Moskvas elanud režissöör Andres Puustusmaa perega Eestisse pageda. Olukord Venemaal on Puustusmaa sõnul traagiline ning kõigil, kel on veel võimalus sealt pageda, peaksid seda võimalust kasutama.

Venemaal on Puustusmaa elanud paarkümmend aastat. Nüüd võttis ta enda pere ja pages Eestisse. Puustusmaa sõnul oli ta juba ammu mõelnud tagasi Eestisse kolimise peale, ent otsustava tõuke selleks andis Venemaa sõjaline rünnak Ukrainale.

"Iga hetk võib see piir lukku minna ja siis ei pääse ei välja ega sisse," rääkis Puustusmaa, kelle sõnul on riigist kergem pageda neil, kellel on välisriikides sugulased ees. Küll aga rõhutas režissöör, et olukord riigis võib iga päevaga muutuda.

Puustusmaa rääkis, et hirm pealtkuulamise ees oli suur. "Telefoni teel ei saanud rääkida. See oli selge," ütles Puustusmaa ja lisas, et hoiatatud oli ka muude suhtlusrakenduste kasutamise eest.

"See on väga jube ja seda peab teadvustama," rõhutas režissöör ja lisas, et soovib, et õige informatsioon jõuaks ka Eesti vene keelt kõnelevate elanikeni. Nii tõdes Puustusmaa, et märkas ka enda tutvusringkonnas inimesi, kes olid temaga erineval arvamusel.

"Ma arvan, et me saime viimasel hetkel minema," sõnas Puustusmaa. Eestisse pääsemisel oli Puustusmaa perele suureks abiks Eesti saatkond. Teekond võeti ette Moskvast rongiga Peterburi ja sealt edasi juba bussiga Tallinnasse.