Ukraina loomade päästja: võimalus on saada erilise looga loom

Lisaks sõjapõgenikele on Ukrainast Eestisse jõudnud ka lemmikloomi. Loomakaitseorganisatsiooni Nähtamatud Loomad liikme Mari-Liis Jaigi sõnul ei tohiks sõjakeeristes tähelepanuta jätta ka hättasattunuid loomi.

Oma abi pakkus Poola-Ukraina piiril ka organisatsioon Nähtamatud Loomad, kes viisid sinna humanitaarabi nii inimestele kui ka loomadele. Samuti aitasid nad Eestisse ka varjupaigaloomi.

"See oli selline pikk seiklus. Hästi palju muutus kogu aeg," rääkis Jaik ja lisas, et kui pagulaste transportimine Eestisse sujus kergelt, siis märksa keerulisem oli see loomade puhul. Nii osutus raskeks loomade transportimine sõjakolletest piirile.

Kokku tõid organisatsiooni liikmed Ukrainast Eestisse kaheksa koera ja ühe kassi. Poola varjupaigast õnnestus kaasa saada veel omakorda kuus koera. "Kõik need varjupaigad saadavad praegu oma loomi Euroopasse laiali, et teha ruumi loomadest sõjapõgenikele."

"Nad on ikka uskumatult sõbralikult," iseloomustas Jaik varjupaigaloomi ning tõdes, et esmapilgul pelgasid organisatsiooni liikmed, kas sõjakoldest päästetud loomad võtavad inimesed hästi vastu.

Küll aga tõdes Jaik, et varjupaigaloomade transport võib osutuda märksa keerulisemaks kui nendel loomadel, kes liiguvad koos enda omanikega. Täpsemalt ei pruugi omaniketa loomadel olla vajaminevaid dokumente.

Eestisse jõudes tekitati loomadele karantiinikodud, kus nad on isoleeritud aedadega majades. Loomaarstid vaatavad hiljem siia toodud loomad üle ning koerad ja kassid saavad vastavad vaktsiinid ning kiibid. Hiljem saavad loomad päriskodudesse edasi liikuda.

Järgnevatel nädala plaanib organisatsioon Nähtamatud Loomad näidata oma sotsiaalmeediakanalites Ukrainast ja Poolast päästetuid loomi ning püüavad leida nendele uued kodud. "On võimalus saada väga erilise looga loom endale," sõnas Jaik.

Juhul, kui inimestel pole võimalik endale varjupaigast sobiv lemmik koju võtta, saab organisatsiooni ja loomi aidata ka muul moel. Nii saab organisatsiooni toetada rahaliselt või saata neile vajaminevaid asju. Informatsiooni leiab Nähtamatud Loomad Facebooki lehelt.