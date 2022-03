Helen Randmets ja Janne Saar avaldasid ühise singli "Samal lainel"

"Lugu sündis meil huvitavast segadusest, nimelt nii mina kui ka produtsent Rob Montes saatsime loo põhja Jannele, kus oli olemas viis ja Janne pidi sõnad tegema. Hiljem selgus, et saatsime mõlemad talle erinevad lood. Lisaks tõstis Janne mingil põhjusel viisi ühest loost teise, mis üllatuslikult sobis sinna nagu valatult ning valmis täiesti uus lugu," meenutas Helen loo sünni tagamaid.

Janne Saare sõnul räägib lugu tugevast sõprusest. Samuti ei pruugi sõprussidemed kuidagi nõrgemaks jääda, kui inimesed asuvad üksteisest kaugel. "Sa saad teisele inimesele toeks olla ka lihtsalt sellega, et mõtled tema peale ja saadad head soovid teele."

"Samal lainel" videole andis visuaalse keele August Films. Loo sõnaline ning pildiline keel kõneleb kahel eri mandril elavast naisest, kes kogevad erinevaid elusid, aga mõtetes on alati üksteisele toeks.

Lisaks uuele loole ilmus Helenil ka 8. märtsil debüütalbum "Samal lainel".

"Album on olnud minu üks kaua igatsetud unistusi ja siiani on raske uskuda, et olen selle valmis ja teoks teinud," sõnas Helen.

Album on tehtud koostöös Rob Montese, Jason Hunteri ja Renae Rainiga. Teksti autoritena võib kohata lisaks Helenile nii Jana Hallast kui ka Janne Saart.