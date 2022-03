The Weeknd andis hääle "Simpsoni" tegelasele

Animasarja "Simpsonite" uues hooajas annab enda hääle ühele tegelaskujule ka Kanda muusik The Weeknd. Muusiku sõnul on see olnud üks tema unistus.

Artistist ülesanne oli anda enda hääl "Simpsonite" tegelasele nimega Orion Hughes. Muusiku häält võib kuulda animasarja 33. hooajas "Bart The Cool Kid" episoodis. 2020. aasta mais antud intervjuus tõdes The Weeknd, et "Simpsonites" kaasa tegemine oleks üks tema unistus.

Osa, milles ka The Weekndil on au kaasa teha, räägib sellest, kuidas Homer Simpson ning teised Springfieldi isad püüavad hakkama saada noorte mõjuisikutega.

Uudist jagas artist ka enda sotsiaalmeedias ning sõnas, et on võimaluse üle äärmiselt uhke.

proud of this one https://t.co/8tdTSdd7Pl — The Weeknd (@theweeknd) March 6, 2022

Tegemist pole sugugi esimese korraga, mil muusik enda hääle mõnele animategelasele annab. 2020. aastal võis tema häält kuulda telesarjas "American Dad".