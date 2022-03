Islandi eurolaulik Dadi Freyr astub suvel üles Rakvere Funkfestil

Juulis toimuval Rakvere Funkfestil astub peaesinejana üles Dadi Freyr, kes lauludega "10 years" ja "Think About Things" viimasel kahel Eurovisioonil üle maailma tuntust on pälvinud.

Funkfesti peakorraldaja Johannes Pihlaku sõnul võeti festival eelmisel aastal nii soojalt vastu, et tänavu seati eesmärgiks artistide vaates riigipiire ületada.

"Esimene Funkfest näitas, et Eesti inimestel on funkmuusika vastu suur huvi ja seetõttu suunasime peaesinejale mõeldes pilgud välismaale. Dadi Freyri looming on südamelähedane paljudele muusikasõpradele ja soovime pakkuda Eesti inimestele võimaluse seda vahetult kogeda. Kindlasti astub festivalil üles ka palju häid Eesti funkmuusikuid, keda me peagi tutvustama hakkame," lubas Pihlak.

2020. aasta Eurovisioonil pidanuks Dadi üles astuma lauluga "Think About Things" ning seda peeti võidusoosikuks. Paraku jättis koroonapandeemia suurürituse tol aastal ära. Dadi esindas Islandit ka aasta hiljem, kui palaga "10 Years" tuli neljandale kohale. Seda vaatamata tõsiasjale, et nakatunud bändiliikme tõttu osales ansambel võistlusel proovis valminud video vahendusel.

Rakvere Funkfest toimub 23. juulil Rakvere vallimäe nõlvadel.