30 aastat varjul olnud videod: Terminaatori ja Koit Toome aastatetagused ülesastumised ETV-s

"Pakume teile vaatamiseks omaaegsetest "Hommikutelevisioonidest" kahte lõiku, mida mitte keegi pole pea 30 aastat kordagi näinud," rääkis Kersna sissejuhatuseks.

Jaagup Kreem rääkis Kersnale antud intervjuus toona oma näitejuhtimise õpingutest, bändi tegemistest ja naisfännidest. Lisaks avaldas ta ka lootust Terminaatori muusikavideo ja kasseti ilmumiseks.

"Kindlasti ma hakkan seda tegema," vastas Jaagup küsimusele, kas plaanib ka 50. eluaastates endiselt laulmisega tegeleda.

Ansambliga Code One üles astunud Koit Toome kommenteeris Kersnale antud intervjuus võrdlust Pearu Paulusega. "Mina ei saa sinna midagi teha. On selline hääl, siis on. Kahju tegelikult natukene, sest tahaks omamoodi olla," sõnas noor Koit Toome.

Vahur Kersnal täitub tänavu 40 aastat esimesest saatest ning 60 aastat elust. Märtsikuu jooksul jõuab Jupiteri vahendusel huvilistele 45 Vahur Kersna saadet. Nende seas on vaatajale juba tuttavaid telehetki ja ka Kersna isiklikust arhiivist välja otsitud erilisemaid pärleid.