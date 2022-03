Teater Point ja Tõnis Niinemets korraldavad Ukraina laste heaks heategevusliku etenduse

Etendus toimub 17. märtsil kell 20 ning tulud annetatakse MTÜ Igale Lapsele Pere, vahendusel Ukraina sõjas kannatavate laste aitamiseks. Etenduse sündi on loomingulise panuse andnud Pointi meeskond, kelle ühisloomingusse kuulus ka komöödia "The KID".

"MTÜ Igale Lapsele Pere on esimesest sõjapäevast alates alustanud kõige haavatavamate laste Ukrainast evakuatsiooni ja turvalisse kohta toimetamise toetamist. Toetusi kogume peagi Eestisse jõudvate kasuperede ja lastekodulaste gruppide majutamiseks ja nende esmavajaduste katmiseks, aga ka neile lastegruppidele, kellest informeerivad meid Läti, Leedu ja Poola MTÜ-d kes peatumata tegutsevad piiril nende vastuvõtmisega. Meie kontaktiks Ukrainas on Ukraina lastekodulaste evakuatsiooniga tegelev meeskond, keda juhib Mykola Kuleba, endise presidendi laste õiguste volinik. MTÜ Igale Lapsele Pere kaasaegse traumapädevuse teadmistega meeskond panustab ka laste turvatunde taastamisele ja neile vastava terapeutilise keskkonna loomisesse. Me teame, kui katastroofiliselt traumeerivad kogemused mõjuvad areneva lapse ajule, seetõttu on traumateadlik lähenemine laste toetamisel eluliselt vajalik!" rääkis MTÜ Igale Lapsele Pere juht Jane Snaith.

"Meil on olemas Ukraina keelt kõnelevad tõlgid, kelle abiga saame lastega suhelda. Järgmisel kolmapäeval oleme saatmas inimesi ja bussi Ukraina piirile. Meie eesmärk on kogutud rahaga korraldada laste evakuatsioon sõjapiirkonnast turvalisse piirkonda. Laste majutamiseks Eestis on meil olemas hoone ja kokkulepped Lääne Virumaa omavalitsuses ning kohapealse lastekodu tugi lastega tegelemisel. Eestisse jõudvad lapsed on saanud traumaatilisi kogemusi. Meie ülesanne ja võimalus on pakkuda neile läbielamisi vähendavat teraapiat," lisas Snaith.

"Rahuajal on loomeinimese roll ühiskonnas pakkuda positiivseid ja puudutavaid elamusi. Kriisi ajal oleme me kõik nii tugevalt puudutatud väga negatiivsetest sündmustest ning kõik mõtlevad täna kuidas saab panustada? Me leiame, et saame lisaks senistele võimalustele annetada raha, lisada ühe fookuse. Lapsed on meie kõigi jaoks oluline teema, lapsed on kõige kaitsetumad. Läbi meie korraldatud etenduse saavad inimesed valida lastele suunatud annetuse ning me loodame, et see etendus annab vaatajatele natukenegi tagasi paremat enesetunnet, vähendab muret ja ühendab meid veelgi. See on meie tänu ja panus annetuste eest," rääkisid Karl Kermes ja Tõnis Niinemets.

Stand-up etenduse 24/7 on kirjutanud Kertu Moppel, temaga koos töötasid Tõnis Niinemets, Karl Kermes, Birgit Kermes.