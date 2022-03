Allan Kaldoja: e-etteütlus on emakeele pidupäev!

"E-etteütlus on emakeele pidupäev, see on nagu Tartu maraton või laulupidu. Soovitan kõigil osaleda, sest see on lihtsalt lahe!" kinnitas Kaldoja.

Ta lisab, et keel ongi Eesti luku võti, Eesti maailma peamine ehitusmaterjal. "Kuristikule võib saada sõnast sild!" sõnas Kaldoja.

Vikerraadio e-etteütlus toimub emakeelepäeval, 14. märtsil kell 10.25.