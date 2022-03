Kristel Aaslaid aitab Eestisse Ukraina põgenikke: nad on tohutult väsinud

Kristel Aaslaid viibib praegu Poolas. Seda selleks, et abistada Ukraina sõjapõgenikke ning aidata neil jõuda Eestisse. Raadio 2 saatele "R2 Pulss" antud intervjuus tõdes Aaslaid, et olukord Poolas oli kurb, kuid teab, et Eestis abivajajad hooletusse ei jää.

Aaslaiu sõnul tekkis idee sõita sõjapõgenikele vastu tema sõbral, kes oli varem käinud põgenikke aitamas. Olukord piiril oli aga tema arvates niivõrd halb, et otsustas järgmine kord reisi ette võtta juba suurema seltskonnaga. Nii asus sõpruskond teele kaheksa minibussiga.

Küll aga ei olnud Aaslaiul ja ta sõpradel võimalik sõita otse Ukraina-Poola piirile, vaid abivajajad saadi kätte Varssavi rongijaamast. Rongijaamas tuli aga põgenikel täita vastav registreerimisvorm ning Pagulasabi ühenduse inimesed aitasid neil leida sobivad abistajad.

Aaslaid rõhutas, et selliste ülesannete puhul on oluline teha aktiivselt koostööd Pagulasabiga. Nii rääkis Aaslaid, kuidas inimesed kasutasid ära tasuta sõidu võimalust ning Pagulasabiga neil mingit pistmist polnud. "Nüüd on see konkreetsemaks läinud," rääkis ta ja lisas, et autodesse ja bussidesse saavad inimesed nimekirja alusel.

"Näha on, et nad on tohutult väsinud ja nendel suurt jututuju ei ole," rääkis Aaslaid sõjapõgenikest. Küll aga teadis ta, et sõjapõgenikke on saabunud üle terve Ukraina ning nende seas on palju lapsi ja imikuid.

Poola ei sõitnud sõbrad tühjade kätega, vaid kogumispunktidesse toimetasid nad veel ka vajaminevaid esemeid ja toitu.

Varssavisse jõudsid Aaslaid ja ta sõbrad öösel kell 3, kuid inimesi said nad autodesse paigutama hakata alles hommikul kell 8. Nii said autojuhid mõned tunnid magada, ent Aaslaiu sõnul käisid ka siis sõjapõgenikud auto akendele koputamas ja uurimas, kas neil on võimalik reisiseltskonnaga ühineda ja turvalisemasse kohta jõuda. Aaslaiu sõnade kohaselt ei saanud nad inimesi suvaliselt autodesse paigutada ning juhatasid abivajajad teiste spetsialistide poole.

Pilt, mis Varssavi rongijaamas Aaslaiule avanes, oli tema sõnul kurb. Kuigi väga paljud lapsed ei mõistnud, mis nende koduriigis toimub ning mängisid rõõmsalt teiste lastega, nägid eestlased murest murtuid emasid. "Nemad ise on muidugi uskumatult tugevad ja sellele tuleb tohutult au anda," rääkis Aaslaid ja lisas, et isegi, kui olukord tundub kurb ja lootusetu, tuleb anda siiski enda panus nõrgemate aitamiseks.

Tagasi Tallinnasse loodab Aaslaid jõuda 8. märtsi südaööks. Paljudel põgenikel on Eestis olemas lähedased, kelle juures nad ennast majutada saavad. Need, kellel seda võimalust ei ole, saavad tasuta ööbida hotellis. "Keegi niisama uitama Tallinna või Tartu peale kindlasti ei jää," sõnas Aaslaid ja lisas, et edasine abi on tagatud.

Intervjuud Kristel Aaslaiuga saad kuulata Raadio 2 kodulehelt.