Dua Lipa võitleb plagiaadisüüdistustega

Suurbritannia muusik Dua Lipa on sattunud plagiaadisüüdistuste ohvriks. Nii väidavad mitmed laulukirjutajad, et Lipa lugu "Levitating" on sarnane 1979. aasta diskohitile "Wiggle and Giggle All Night", 1980. aasta loole "Don Diablo" ja ansambli Artikal Sound Systemi 2017. aasta singlile "Live Your Life".

Florida reggae-bänd Artikal Sound System kaebas Briti popstaari Dua Lipa kohtusse, väites, et lauljanna "Future Nostalgia" albumilt pärinev lugu "Levitating" on äärmiselt sarnane nende 2017. aasta lauluga "Live Your Life".

Bänd on arvamusel, et "Levitating" ei loodud iseseisvalt ning nõuavad nüüd Lipalt "Levitatingist" saadud kasumit ja kahjutasu.

Sarnasusi Lipa "Levitating" loos on märganud ka laulukirjutajad L. Russell Brown ja Sandy Linzer, kes väidavad, et loos on äratuntavaid samataolisusi nende 1979. aastal kirjutatud singliga "Wiggle and Giggle All Night" ja 1980. aasta looga "Don Diablo".

Browni ja Linzeri advokaadid väidavad, et Lipa teosel on sarnane signatuurmeloodia. Lisaks tõid bändi esindajad kohtuhagis välja ka mõned muusikakriitikute arvustused "Levitating" kohta, kus lugu võrreldi "Wiggle and Giggle All Night" singliga. Samuti on kasutusele võetud ka sotsiaalmeediaplatvorm TikTok, kus kõrvutatakse kahe loo sarnasusi.

Dua Lipa "Levitating" originaalversioon ilmus artisti teisel stuudioalbumil "Future Nostalgia" 2020. aasta märtsis.

Dua Lipa lugu "Levitating":

"Don Diablo":

"Live Your Life":