Lutsu huumoripreemia pälvinud Tõnis Niinemets: nalja tegemine pole lihtne

Niinemets sõnas, et Oskar Lutsu huumoripreemia pälvimine valmistab talle suurt rõõmu. "See näitab, et järelikult viimased aastad pigem huumorivaldkonnas pildil olles, on läinud nii-öelda asja ette."

"Ega nalja tegemine ei ole lihtne töö," tõdes näitleja ja lisas, et inimeste naerma ajamine ei pruugi tulla lihtsalt. Küll aga on Niinemets tundnud, et mida kauem ta on huumorivaldkonnas tegutsenud, seda keerulisem on mõista, kas inimesed võivad teda mõnes süngemas etenduses tõsiselt võtta.

"Ma arvan, et tegelikult on vaataja küllaltki intelligentne, tark – ta saab aru, kus on nali, kus ei ole nalja," rääkis näitleja.

Oma suurepärast huumorimeelt on Niinemets näidanud ka Eesti filmi- ja teleauhindade galal, kus intervjueeris saatejuht Margus Saart. Esmapilgul spontaanne usutlus nõudis Niinemetsalt aga põhjalikku ettevalmistust. Näitleja tõdes, et kui kuuleb, kuidas rahvas läheb tema naljadega kaasa, annab see talle motivatsiooni. "See annab sulle suuna, et oled õigel teel."

"Ringvaates" tutvustas Niinemets mõningaid materjale, mida ta enda stand-up lavastustes kasutab. Kuigi näitleja mainis, et on olnud oma tekstide kirjutamise juures, on tal alati varuks ka spikker, juhuks kui peaks mõttelõng sassi minema. Küll aga ei pane näitleja kirja tervet teksti, vaid ainult mõningad märksõnad.

Paljud naljad sünnivad Niinemetsa sõnul peamiselt spontaanselt, kuid leiab, et teatud komöödialavastuste loomiseks peab olema loodud kondikava, millele saab toetuda.