Muusikaprodutsent Steven Ilves: enda laule ma ei oska produtseerida

Pärnu noormees Steven Ilves lööb laineid eesti muusikamaastikul. Tema sulest on ilmunud juba mitu tuntud muusikapala, nagu näiteks "Riviera", "Anna aega" või hiljutine singel "Veidi veel". Küll aga avaldas artist, et kui teistele kaasmuusikutele produtseerib ta muusikat meeleldi, siis enda laulude suhtes on ta äärmiselt kriitiline.

Steven Ilvese sõnul ei sünni muusika alati imelihtsalt. Hiljuti nägi ilmavalgust ka Ilvese uus lugu "Veidi veel". Loo kirjutamisega tegi muusik algust juba suvel, ent tundis, et kiirustamisest pole kasu ja pala vajab täielikku lihvimist. Nii ilmus singel kui ka sellele loodud muusikavideo alles veebruaris.

Viimasel ajal on Ilves aga hakanud rohkem muusikat kirjutama ja produtseerima hoopis teistele. Nii oli ta näiteks abiks Ingeril loo "Who I Really Am" valmimisel. "See ei jää kindlasti viimaseks. Siit tuleb veel," rääkis muusik Raadio 2-le.

Teistele muusikat kirjutades peab Ilves oluliseks, et saab inimesega hästi läbi ning õpib teda esialgu tundma. "Alguses räägime lihtsalt hästi palju elust ja olust."

Vaatamata sellele, et Ilves on osav muusika produtseerimises, leiab ta siiski, et vajab ka enda lugude kõrvale nii-öelda teisi kuulajaid. "Enda laule ma ei oska produtseerida," tõdes Ilves ja lisas, et palub nende juures teiste asjatundjate abi. "Olen otsustanud, et enda laulud teen kellegi teisega."

Muusika pole ainus, millega Ilves enda vaba aega sisustab. Nii on noormees avastanud enda jaoks ka lohesurfi. "Seda harrastan nii suvel kui ka talvel."

Muusikamaastikult ei plaani Ilves aga kuhugi kaduda, vaid annab enda panuse, et olla rohkem pildil. "Ma arvan, et see aasta tuleb vägev," sõnas muusik ja andis lootust, et peagi ilmub tema sulest veel teisigi singleid.

Kuula ka Steven Ilvese uut singlit "Veidi veel":