Video: Eesti ja Läti tantsijad lõid Daniel Levi loole "Sunroof" ühise video

"Meil kõigil on asjadest oma nägemus ning alati on huvitav näha, mil moel keegi sinu muusikat tõlgendab ja kuidas kellegi teise kunstiline panus loole jällegi täiesti uue kihi annab," rääkis muusik Daniel Levi ja lisas, et tantsijad lähenesid tema loole väga mitmekülgselt. "Tajun, et tunnetan seda laulu ka ise nüüd kuidagi täiesti uuel moel".

Tantsuvideosse olid kaasatud tantsijad ning koreograafid nii Eestist kui ka Lätist. Kaas tegid selles Markus Monak, Diana Aizatullina, Eghert Sören Nõmm, Baiba Klints, Ieva Biteniece ja Lisandra Leemets.

Tantsijate lähenemist Daniel Levi loole "Sunroof" saad vaadata siit: