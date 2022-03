Moelooja Ülle Pohjanheimo: ma ei ole olnud suur eesti muusika fänn

"Suur plaat ja väike plaat" keskendub muusikaelamuste jagamisele. Külalistel tuleb välja valida neli muusikapala, mis on neid elu jooksul saatnud või mõnel muul viisil erilise koha südames leidnud.

Saatekülalised Ülle ja Richard Pohjanheimo tõdesid, et aimavad natukene üksteise muusikanimekirju, ent on üsna kindlad, et ette võib tulla ka üllatusi.

"Ma suhteliselt hästi tean, mis ta lemmikartistid ja -bändid on, aga ma tean, et mu ema on väga ettearvamatu ka," rääkis poeg Richard ema Üllest.

Oma nooruspõlve suureks lemmikuks oli ema Üllel laulja Alla Pugatšova. Saates kõlas Pugatšova lugu "Beda", mis oli 1980. aastatel naisterahva suur lemmik. Küll aga leiab Ülle, et lugu sobib iseloomustama ka praegust olukorda maailmas.

"Minust on kahjuks venekeelne muusika suhteliselt suures osas mööda lennanud, sest ma ei oska vene keelt väga hästi," rääkis poeg Richard, kes kuulis Pugatšova muusikapala esimest korda. Küll aga nõustus ta emaga ja lisas, et lauljanna lugu oli väga kaunis.

Raadio 2 saate "Soulmate" juhina pole Richardile muusika võõras. Tema valikust tuli esimesena ettekandele ansambli The Smithsi lugu "The Headmasters Ritual".

Bänd on Richardile alati meeldinud ja ta tõdes, et on ansambli lugu kuulanud järjest mitmeid päevi ning lausa aastaid. "Ma kaks aastat järjest kuulasin peaaegu iga päev The Smithsi," rääkis poeg ja lisas, et ühel hetkel sai talle bändi muusikast küll. Pärast mõningat pausi suudab Richard taas The Smithsi loomingut kuulata ja leiab, et tegemist on suurepäraste muusikapaladega.

Ema Ülle tõdes saates, et ei ole kunagi olnud suur eesti muusika austaja. "Pean ausalt tunnistama, ma ei ole olnud ja ilmselt ei ole ka praegu eriti suur eesti muusika fänn." Teismelisena armastas Ülle kuulata nii palju kui võimalik ikkagi välismaa artistide loomingut. Niisiis tuli saates ettekandele ansambel Yesi lugu "Owner Of A Lonely Heart".

"See on olnud mu elus selline periood, kus ma olen olnud tõeline rokitüdruk," meenutas Ülle nooruspõlve.

"Ma olen terve elu väga palju hiphopi kuulanud," kirjeldas Richard enda järgmist ettekandele tulevat lugu. Tema valikusse leidis tee Nasi "The World Is Yours". "See on lihtsalt ilus lugu," sõnas Richard ja mainis, et tegemist on kindlasti ühe tema lemmiklooga.

Tähelepanuväärset rolli Ülle elus kannab ka muusik Sade. Nii saatis Sade muusika Üllet pikkadel autosõitudel. "Mul on kõik Sade plaadid," ütles Ülle ja lisas, et üritab end siiani kursis hoida muusiku käekäiguga. "Sade on tulnud mu ellu ja ta on sinna jäänud."

"Head muusikat on nii palju," tõdes Richard, kes tundis, et peab saatesse valima miskit ka souli žanrist. Nelja loo sekka pääses Penny Goodwini "Too soon you're old".

"See on super lugu!" kirjeldas Richard, kelle sõnul on antud loos kõik komponendid väga hästi paigas.

Ülle viimaseks looks jäi saates "G.O.M.D" esitajalt J. Cole. Ema Ülle tõdes, et räppmuusikani juhatasid teda pojad ning esimene räppar, kelle loomingut ta kuulas oli Eminem.

"Räpp ei ole mu elust kuhugi kadunud," rääkis Ülle ja lisas, et on perioode, mil kuulab räppmuusikat väga hea meelega. J. Cole'i armastab naisterahvas enim kuulata aga hoopis siis, kui ta on vihane või vaevleb loomingulise kriisi käes.

Saate lõpetas Richardi soovinimekirjast kõlanud George Michaeli "Flawless". Michaeli muusika suur austaja on ka ema Ülle, kes oli poja valikust positiivselt üllatunud. Lisaks kiitsid nii ema kui ka poeg antud loo muusikavideo.