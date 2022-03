Teisipäeval alustab 40. Tudengijazzi festival

Sellel aastal viib Tudengijazz muusikat Tartusse, Narva, Viljandisse ja Tallinna. Festivali programmis astuvad üles järgmised bändid: Any Key trio, Ingrid Rabi Group, Tidi & Bande, Tiina Adamson kvintett, Kõnts, Starglide, Cosmic Express (SWE), Filip Dinev Romann Trio (GER).

"Meil on väikese riigi ning muusikute arvu kohta Eestis tõesti palju džässmuusikale pühendatud festivale – Jazzkaar, Sõru Jazz, Juu Jääb, IdeeJazz, Viljandi Kitarrifestival ja veel teisigi – nende kõigi eelkäijaks on Tudengijazz, mis esimest korda toimus 1982. aastal Tallinna riikliku konservatooriumi (praeguse Eesti muusika- ja teatriakadeemia) saalis, kus juba toona esines muusikuid lisaks omadele ka Leedust ja Armeeniast," rääkis 2020. aastast festivali peakorraldaja Maris Aljaste. "See, et üks festival, mida on nelikümmend aastat käest kätte antud ning millel on läbi aegade olnud üle kümnete eestvedajate, on jätkuvalt elujõuline ja õitsev, on hämmastav fakt omaette."

"Sel aastal on programmis kindlasti rohkem esindatud vokalistidega koosseisud ja eestikeelne muusika. Kuid neile mõnusaks tasakaaluks on siiski ka instrumentaalset muusikat nii Eestist kui ka välismaalt," täiendas Tudengijazzi programmijuht Elina Salumäe. "Usun, et kokku on saanud tore ja mitmekülgne programm, kust igaüks võib enda maitsele midagi sobivat leida."

Lisaks muusikale pakub festival ka kunstielamust. Avatud on Tudengijazzile pühendatud pop-up näitus "TUJA 40", mida saab külastada Fotografiska I korruse kohvikus.

2011. aastast on Tudengijazzi ametlikuks korraldajaks Eesti Jazzliit.