Kolmapäeval kell 15: rahvusarhiivi uurijatund õpetab kodu ajalugu uurima

Märtsis jätkab rahvusarhiiv olulisemate perekonnaloo allikate tutvustamisega. Sel korral on uurijatunni keskmes kodukoha uurimist toetavad arhiiviallikad.

Uurijatund on rahvusarhiivi kasutajakoolituse sari, mis pakub tuge algajale uurimishuvilisele, kes veel arhiivi võimaluste ja süsteemidega kursis pole. Temaatilistes tundides saab lisateadmisi ka juba edasijõudnud arhiivikasutaja.

"Meil kõigil on kodu. Linnas või maal, korter või maja, kaasaegne või aegu näinud. Kodu ajalugu pole mitte ainult maja lugu, vaid see on ka siin elanud inimeste ja kodu juurde kuuluva maa lugu," selgitas uurijatundi läbi viiv arhivaar Maive Piik. "Uurijatunnis tutvustan rahvusarhiivis leiduvaid kinnistuid ja hooneid puudutavaid allikaid ning näitan, kuidas soovitud dokumentideni jõuda."

Rahvusarhiivis on allikaid nii vanemate kui ka uuemate kinnistute kohta, uurida saab hoonete arhitektuurset kujunemist, omandisuhteid ja elanikkonda. Sageli jõuavad arhiivi kodu renoveerijad otsima ehitusprojekte ja jooniseid. Kel ehitustööd tehtud, võib vanade kaartide ja plaanide abil jälgida koduümbruse muutumist ajas ning elanike kohta käivatest allikatest saada ettekujutust maja kunagistest asukatest.

Uurijatund toimub 9. märtsil kell 15 ERR Menu portaalis.