Lea Dali Lioni poeg: sain emalt kaasa samad sarved ja sama põikpäisuse

Poeg Robi-Reeno Raissar kinnitas, et tal oli emaga muusika teemal pidevalt lahkarvamusi. "Kuna ma läksin juba noorena sama teed, siis ma arvasin, et tean paremini ja rohkem, tema arvas ka, et tema teab paremini ja rohkem, seega see läks alati nii, et me vaidlesime nii kaua, kuni läksime tülli," ütles ta ja lisas, et ta sai emalt kaasa need samad sarved ja sama põikpäisuse. "Kuna me olime identsed selles osas, siis me kaklesime suure osa ajast."

Üks mõtteviis, mille ta oma emalt õppis, oli isetegemine. "Ta ütles alati, et kui on vaja pilli mängida, siis õpid pilli ära ja mängid ise, kui on vaja uut telekalauda, siis õpid ära ja teed ise, see ise tegemine oli asi, mis teda häiris, sest keegi ei tee nii hästi, kui tema tahaks, ja see jäi mulle luu sisse juba lapsest saadik," kinnitas ta.

Jasmiin Dali Ulvik meenutas, et viimastel aastatel tegid nad emale sünnipäeva puhul hommikuti üllatuse. "Üks aasta me tegime nii, et kui ta tuli kuskilt kontserdilt ja tuli koju, siis me olime teinud laua peale küünaldest südame ja laulsime talle." Tütar Geiti Gerbera Ulvik lisas, et vahel nad meisterdasid ise midagi, vahel ostsid midagi.

Saates esitasid lapsed ka loo "Ära piina mind":