Oleg Gross: töö on üks parimaid asju, millega inimene saab end tasakaalus hoida

"Vahetult enne sõda ukrainlased ei uskunud, et see sõda tuleb, ma juba rääkisin neile nädalaid, et praegu kõik märgid näitavad, et kas te tahate varem tuua oma inimesed ära ja valmistuda ette, selle peale nad kõik hakkasid naerma ja ütlesid, et seda juhtuda ei saa," ütles Gross ja lisas, et kui see ikkagi juhtus, siis oli esimene hooga ukrainlastel tõsine šokk. "Ja siis oli ahastus ja lühiajaliselt isegi peataolek."

Gross on põhimõtteliselt sellele vastu, et visata minema Venemaal toodetud kaubad. "Need on makstud venelastele välja ja sellega me ei tee neile mitte ühtki senti kahju, vastupidi, mulle on lapsena õpetatud, et toitu ei loobita ära, toitu ära visata on täiesti vale, vene gaasi me samas kasutame, vene kütust me kasutame, vene elekter tuleb, me peame pigem vähendama neid," rõhutas ta.

Grossi poodides on Vene kaubad hetkel veel müügil. "Me ei too Venemaalt mitte midagi, me pole suured Venemaalt kauba toojad, meil on Ukrainast otsesidemeid, ma pean ütlema, et meil oli selleks kevadeks esimene kokkulepe grillsöe toomiseks, aga selle me ütlesime üles, Venemaad me ei aita seega ühegi penniga," sõnas ta.

"On selge, et sellest tuleb kõigil hinda maksta, mis praegu juhtub, see lööb meie kõigi rahakotti pidi ja kõigi elatustase langeb," tõdes Gross ja mainis, et tema ei soovita kõigil Eesti inimestel börsile ronida. "Sellised üleskutsed on väga valed, et inimesed ronivad aktsiaid ostma, kes sellest valdkonnast midagi ei tea, lõpuks nad saavad vastu pükse ja eestlane on selline tagasihoidlik ka, saab oma laksud sisse, ei julge seda isegi naabrile rääkida ja lõpuks ongi oma õnnetuses üksi ja kurb."

Pigem soovitab Gross teha oma igapäevast tööd ja tegeleda sellega, millega inimene hakkab saab. "Töö on selline asi, et kui inimesel on depressiivsus või rasked ajad, siis töö on üks parim asi, millega saad end tasakaalus hoida, seda ma tunnen ka enda puhul, et igal juhul tuleb tööd teha, ma kardan seda, kui see aeg lõpus läbi saab," ütles ta.