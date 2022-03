Juku-Kalle Raid: eestlaste reaktsioon Ukraina sõjale on olnud sümpaatne

Ajakirjanik Juku-Kalle Raid sõnas saates "Hommik Anuga", et praeguses olukorras on iga Ukrainale annetatud sent oluline.

"Selles infomullis, milles tavaline venelane elab ja milles ta on harjunud elama, ei räägita sõjast," ütles Juku-Kalle Raid ja lisas, et tavalisel vene inimesel puudub ka harjumus ja oskus külastada muude riikide vaba meediat ja seda uskuda. "See on aastakümnete pikkuse ajupesu tulemus."

Eestis elavad venelased on Raidi pigem üllatanud. "Ühel ööl võtsin takso, et minna bensiinijaama suitsu järgi ja taksojuht tahtis teada, et kas mina olen see tüüp, kes särgile pani "Mutin on punn", kui ma ütlesin, et mina jah, siis ta peatas auto kinni, võttis pakiruumist pudeli viina ja andis mulle kingituse," sõnas ta ja lisas, et taksojuht ka rõhutas, et tegu on Leedu viinaga. "See tegi muidugi südame soojaks."

"Aga on muidugi ka teistpidiseid näiteid, sotsiaalmeedias ringles foto, kus mingi poologar autojuht oli Z märgi oma autole taha pannud, mis on vene sõjatehnika tähis, see tähendab, et osad inimesed on ikkagi peast soojad ning nad ei anna endale aru, mida see sõda tähendab," mainis ta ja tõdes, et see on loll patriotism. "Leidub inimesi, kes arvavadki, et nad peksavad fašismi Ukrainast minema, see teeb väga nõutuks ja jõuetuks."

See, et Tallinna linnavalitsus pole Ukraina sõja kohta liiga aktiivselt sõna võtnud, Raidi eriti ei üllata. "Mingil hetkel nad võiksid oma nokakese lahti teha, sest muidu tekib mingi hetkel tunne, et Tallinna linn ja ülejäänud riik on kaks eraldi planeeti, mis on kogemata kokku traageldatud," ütles ta.

Ukraina toetuseks on Juku-Kalle Raid tootnud kaks erinevat särki, millel on pilkavad kommentaarid Vladimir Putini kohta. "Ma ei teinud neid särke selle pärast, et tõmbame selga ja on väga lahe, vaid me maksime sõpradega kinni, tellisime 1000 särki ja nende müügist saadud raha läheb otse ukrainlastele, see on paarkümmend tuhat eurot, eraisikuna mul poleks sellist raha kuskilt võtta, aga selliste kampaaniatega saab."

Raidi sõnul saab iga inimene midagi teha. "Kui me mõtleme nende piiramisrõngastele, siis seal on puudus absoluutselt kõigest, alates porganditest lõpetades relvadega," tõdes ta ja lisas, et iga inimene leiab oma koha, kuhu ta saab kasvõi 10 eurot panna. "Praeguses olukorras on iga sent oluline, me ei saa võib-olla isegi aru, millises situatsioonis tavaline ukrainlane on."

Eestlaste reaktsioon Ukraina sõjale on tema arvates olnud väga sümpaatne ja soe. "Kui mõned erandid välja arvata, siis üldiselt on eestlased oma nägelemised absoluutselt ära unustanud, nagu poleks olnudki," tõdes ta ja lisas, et kui olukord on raske, siis eestlased oskavad kokku hoida. "Vahel kipub see meelest ära minema, kui sa vaatad päevapoliitikat, jube vastandamine, ühiskond on katki, osad marsivad tõrvikutega ja tekib tunne, et oled hullumajja sattunud."

"Hommik Anuga" on ETV eetris 6. märtsil kell 10.15.