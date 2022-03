Omniva annab Ukraina toetuseks välja uue postmargi

Omniva loodaval postmargil, millega toetatakse Ukrainat, on kujutatud rahu sõnumit sümboliseerivat rahutuvi Ukraina lipuvärvide taustal.

Postmargil on ukraina keeles kirjas "Слава Україні!", mis tähendab "Au Ukrainale!" ning lisaks eesti keeles "Eesti toetab Ukrainat".

"Aktiivsed kirjasaatjad saavad valida Ukraina postmargi, et väljendada oma toetust ja levitada rahusõnumit üle maailma," ütles Omniva juhatuse esimees Mart Mägi. "Postmargid on sümbolid, mis kannavad olulist sõnumit ja jäädvustavad tänapäeva ajalukku," mainis ta, lisades, et igale ostjale antakse kaasa ka samasugune postkaart, mille saab panna teele koos oma tervitustega.

Postmargi kujundus valmis Omniva koostöös reklaamiagentuuriga Utopia. Postmargi nominaaliks on 1,90 eurot, mis on mõeldud saatmiseks üle maailma.