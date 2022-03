Kerli Kivilaan liitus Vanilla Ninjaga

"Encore" on viimane singel Vanilla Ninja möödunud aastal ilmunud samanimeliselt tagasitulekualbumilt. Seoses bändis toimunud liikmete vahetusega salvestas Vanilla Ninja loost aga uue versiooni.

"Ehkki tantsuline "Encore" on stiililiselt Vanilla Ninja varasemast loomingust tugevalt eristuv, siis üllatuslikult kujunes just plaadi nimiloost suur fännide lemmik ning bändi toetajad on oodanud "Encore'i" videot juba pikka aega," rääkis bändi esilaulja Lenna Kuurmaa.

Loole lõid visuaali režissööridest vennad Raul ja Romet Esko ehk Eskobros. "See on kahtlemata meie kõige eepilisem video... kuni järgmiseni," rääkisid Eskod.

"Õhtused videokõned Lenna ja Piretiga, kes üritasid oma lapsi vannitada või magama panna ja samaaegselt videole kontseptsiooni mõelda, olid sürreaalsed. Uskumatuna näis ka usaldus, mis meie kätte sai," lisasid vennad.

"Sellegipoolest jõudsime geniaalse ideeni. Mõtlesime et Vanilla Ninja pole kunagi varem oma videodes päriselt ninjad olnud. Kutsusime appi Eesti lavavõitluse spetsialisti Hellar Bergmanni, kes treenis Vanilla Ninjast päris ninja-sõdalannad."

Ka Vanilla Ninja ise on videoga ülirahul. "Meil oli suur au nende noorema generatsiooni geeniustega koostööd teha," tunnistas Järvis-Milder. "Välja tuli kõige ninjalikum video meie bändi 20-aastases ajaloos."

Vanilla Ninja on 2002. aastal kokku tulnud Eesti ansambel, mis saavutas nullindate alguses suure populaarsuse lisaks Eestile ka Saksamaal, Šveitsis, Austrias ja Poolas. Bändi teine album "Traces Of Sadness" jõudis Saksamaa ametlikus albumimüügi edetabelis 3. kohale ning müüs plaatinanormi täis lisaks Saksamaale veel ka Austrias ja Šveitsis.

Möödunud aastal ilmunud ninjade comeback-plaat "Encore" jõudis edetabelitesse nii Eestis, Šveitsis, Austrias kui Saksamaal, kus album jõudis lausa müügitabeli 13. kohale. Lisaks ilmus "Encore" füüsilisel kujul ka Brasiilias.