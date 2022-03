Pariisi vahakujude muuseum asendab Putini kuju Zelenski omaga

Zelenski saab koha Ühendriikide presidendi Joe Bideni, Briti kuninganna Elizabeth II ja Hiina liidri Xi Jinpingi kõrval, vahendab Huffington Post.

"Praegused sündmused tähendavad, et me ei soovi Putini kuju siia ja töötajad ei taha temast iga päev mööda kõndida," rääkis muuseumi direktor Yves Delhommeau AFP-le. "Me pole kunagi esitlenud diktaatoreid nagu Hitler ja nüüd ei soovi me näidata ka Putinit," lisas ta.

Grevinis väljas olnud Putini vahakuju valmis 2000. aastal. Möödunud nädalavahetusel rünnati seda muuseumis mitmel korral. Kuju siiski sulatamisele ei lähe, vaid leiab koha muuseumi laoruumis.

