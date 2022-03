Pärnus ja Tartus toimuvad laupäeval heategevuskontserdid

Pärnus astuvad kell 14 üles Mick Pedaja, The Boondocks, Sibyl Vane, Olavi Kõrre, Haldi, Andris Avamere. Ukrainakeelsete lauludega Pärnu Ukraina selts Vitšisna. Ukraina hümni esitab Pärnu Puhkpillimängijate Selts Saxon.

Kõne peavad teiste seas Pärnu linnapea Romek Kosenkranius ja riigikogu Eesti-Ukraina parlamendirühma liige Annely Akkermann ning riigikogu liige Andres Metsoja ja Pärnu abilinnapea Irina Talviste. Kaitseliit pakub kõigile sõdurisuppi.

"Midagi on vaja teha kohe ja praegu, et pisutki vaprale Ukraina rahvale toeks olla. Sõjamehed sõdivad, meie relvad on kaastunne ja abivalmidus," leiab korraldaja Ants Välimäe. "Usun et igaüks meist püüab jõudumööda aidata. Meie, muusikud ja kultuurikorraldajad teeme seda nii, nagu oskame. Tule kohale ja anna oma panus – igaüks meist on oluline!"

Kontsert on tasuta. Väljakul kogub rahalisi annetusi Eesti Punane Rist. Kogutud raha aitab Ukrainasse saata hädavajalikke meditsiinilisi vahendeid.

Laupäeval kell 13 toimub Tartu raekoja platsil kooride kontsert Ukraina toetuseks.

Ühislaulmisele on oodatud nii koorilauljad kui ka kõik kaasaelajad. Kontserdi kavas on tuntud ja laulupidude kavas olnud isamaalised laulud. Kontsert algab Ukraina hümniga ja sõnavõttudega esinevad ka Ukraina kogukonna esindajad.

Toetuskontserdi eestvedaja, koorijuht Lauri Breede sõnul on kontsert eelkõige mõeldud moraalseks toetuseks Ukraina rahvale.

Osalejad on oodatud Ukraina värvides sümboolika, lintide, lippudega.