Ukrainlaste peetav Odessa restoran Tallinnas on viimastel päevadel eriti populaarne

Tallinna vanalinnas tegutsev viimased neli aastat restoran Odessa, mis on Ukraina sõja valguses eriti populaarseks osutunud. Restorani perenaise sõnul töötavad nad hetkel küll tavarežiimis, kuid emotsionaalselt on see üsna keeruline.

Restoran Odessa omanikud on Odessast pärit, seal elanud ja seal sündinud. Eestis elavad nad viimased neli aastat ning saabusid siia pärast 20 aastat tegutsemist Dubais. Ukrainas olid nad viimati sõna otseses mõttes sõja eelõhtul. "Me tulime Kiievist 23. veebruari õhtul, laps käis vanaemal külas ja me tõime ta sealt ära," sõnas restorani perenaine Tatjana Dubinina ja lisas, et olukord oli pinev, aga sõda ei oodanud keegi.

Dubinina sõnul on ka märgata, et rahvas külastab viimastel päevadel nende restorani varasest rohkem. "Tullakse toetust väljendama," ütles ta ja mainis, et tänu sellele rahalisele toetusele saavad ka nemad oma kodumaad rohkem aidata.

Restorani peremehe Juri Tšernovi arvates peitub Ukraina köögi saladus lihtsuses. "Põhimõtteliselt lihtsad ja maitsvad toidud, ma nimetaksin seda koduseks köögiks, sest meie restoranis on paljud toidud just need, mida valmistasid kodus meie ema ja vanaema," ütles ta.

Eestlastele ja tallinlastele tema hinnangul see köök meeldib. Hetkel töötab nende restoran tavarežiimis, kuigi emotsionaalselt on olukord keeruline. "Kõigil on pered seal, naised ja lapsed," tõdes Dubinina ja lisas, et pärast meeleavaldust tuli nende restorani nii palju inimesi, et kõik ei mahtunud isegi ära.