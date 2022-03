Egon Nuter sarjast "Mu mehe naine": võtted toimusid Eestis ja Soome ma ei jõudnudki

8. märtsil alustab ETV eetris Soome telesari "Mu mehe naine", kus mängivad teise hulgas ka Eesti näitleja Egon Nuter ja Carmen Mikiver. Nuter sõnas, et kuigi tegemist on Soome sarjaga, toimus kõik võtted Eestis ning põhjanaabrite juurde ka sarja raames ei jõudnudki.

Egon Nuteri sõnul alustati tööd sarjaga "Mu mehe naine" juba kaks aastat tagasi. "See sai tehtud veel enne suurt koroonalainet," ütles ta ja lisas, et tema kehastab sarjas ühe õmblustöökoja Eesti-poolset juhti. "See õmblusfirma kuulub soomlasele ja me tegutseme Eestis."

Sarja soomlasest firmaomanikul oli kaks perekonda, mis selgub alles pärast tema surma. "Üks naine on Eestis ja teine on Soomes," selgitas Nuter ja lisas, et sai rolli tänu oma soome keele oskusele. "Casting toimus ka, nagu ikka."

Soome keelt oskab Nuter tänu Soome televisioonile. "Teiseks 1980. aastate lõpus tekkisid mulle Soome sõbrad, me kohtusime igal aastal ja olime maal päris pikalt koos ning pidev suhtlus aitab keeleoskusele kõige paremini kaasa," selgitas ta ja lisas, et ta ei julge samas öelda, et ta eriti hästi soome keelt oskab. "Stsenaariumi repliike lugedes pidin ikka natukene vaeva nägema."

Telesarja võtted toimusid Eestis ning sarja raames ta Soome ei jõudnudki. "Samal ajal olen ma Eesti projektidega palju välismaal käinud," lisas ta."