TUJA 2022 | Filip Dinev Romann trio on saanud mõjutusi Balkani muusikast

Filip Dinev on Makedoonia päritolu kitarrist ja helilooja, kes tegutseb praegu Hamburgis. 2020. aastal valis Makedoonia džässfestival Jazz Factory Festival Dinevi parimaks nooreks džässmuusikuks rahvusvahelise albumi "Szvetlo" eest.

Tema muusikas on tunda mõjutusi nii Balkani maade muusikast kui ka klassikalisest ning traditsioonilisest džässmuusikast. Tal on oskus siduda erinevate muusikastiilide elemendid kokku ning panna need sobivasse vormi.

Trio moodustavad: Filip Dinev kitarril, Tilman Oberbeck bassil, Jan Zeimetz trummidel.

Tilman Oberbeck on Saksamaalt pärit kontrabassi mängija, kes nagu ka Filip Dinev tegutseb praegu Hamburgis. Oberbeck on tegev mitmete muusikaliste koosluste juures nagu näiteks: Rebop ft. Jorge Rossy, MMO ft. Chris Cheek, Jan Prax Quartett, Tilman Oberbeck Trio ft. Jorge Rossy and Anna-Lena Schnabel jne.

Jan Zeimetz on Saksamaalt pärit trummar. Ta lööb aktiivselt kaasa mitmedes projektides ja kooslustes nagu näiteks Bluff, Kamo, Funk Fragment, seal hulgas ka bigbändides.

TUJA ehk Tudengijazz on vanima traditsiooniga rütmimuusikafestival, mis toimub tänavu juba 40. korda 8.-12. märtsil.