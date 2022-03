Paul Naaber: kõiki koroonatesti tulemusi ma läbi ei loe

Viimase kahe aasta jooksul on iga koroonatesti tulemuse all kirjas üks ja sama nimi – Paul Naaber. Synlabi kliiniline juht ütles, et vastupidiselt tekkind muljele ta ise kõiki teste läbi ei loe.

Naaber on valdavalt kontoris arvuti taga ja teeb seal tööd, mitte niivõrd laboris kohapeal. "Ma ei kvalifitseeru kindlasti ka väga heaks pipeteerijaks. Ma ei ole seda aastaid ka teinud."

Rääkides sellest, miks testitulemuse all on just tema nimi, märkis ta, et ta on selle valdkonna vastutav arst. "Vastutava arsti nimi läheb uuringu alla." Samas märkis ta, et päris nii ei ole, et ta peab kõik testid ise läbi lugema ja teeb seda 24/7.

"See on ikkagi suur meeskond. Seal on kümneid inimesi, kelle käest see uuring läbi käib. Seal on mitmeid infosüsteeme, kus need andmed liiguvad. Peale selle on veel kordades rohkem inimesi, kes on sellega kaudselt seotud."

Ise Naaber ei tunne, et oleks kümme korda kuulsamaks saanud viimase kahe aastaga, kuigi nimepidi ilmselt tõesti tuntakse teda, kõvasti rohkem kui nägupidi.

Ta tunnistas, et teinekord tuleb probleemide tekkimisel töötada hilja õhtuni välja ja ka nädalavahetustel.

Praegusel ajal tema pulss veel 8000 kandis positiivsete proovitulemuste peale ei tõuse, pigem tekitab kahtlusi see, kui neid on poole vähem. "Kevadeks ta kindlasti langeb, aga sügis on taas suur küsimärk."

Pärast ülikooli tahtis Naaber saada hoopis psühhiaatriks, aga Tartus ei olnud kohta, aga võimalik oli minna Maarjamõisa laborisse. "Ma läksin sinna, doktorantuuri ja siis ma sinna jäingi."

Lisaks laboritööle on Naabril aga teisigi huvisid – näiteks kogub ta T-särke, mida tal on eri riikidest, sh Keeniast. "T-särgiga on kindlasti mugavam käia, aga kui ma laboris käin, siis on kittel seljas."

Samuti on tal väga palju prille. "Kaugele vaatamiseks või seenel käimiseks kasutan ühtesid prille. Kui ma laboris käin ja midagi vaatan, siis on tugevamad prillid. Aga mõnikord on ka sellised, mis paremini riietusega sobivad."

Naabrile meeldib teha ka veini ja seda julgeb ta ka teistele pakkuda.