Geoloog Eestist leitud kullast ja hõbedast: eelaimdus oli olemas

Ida-Viru maapõuest leiti äsja hõbet ja kulda. Tartu Ülikooli geoloogiaprofessor Kalle Kirsimäe tõdes, et eelaimdus, et neid metalle võiks Eestist leida, oli varasemast juba olemas.

Kirsimäe märkis "Ringvaates", et see on tõepoolest esimene kord, kui Eesti leitakse maapõuest esimest korda. Samas märkis ta, et eelaimdused, et seda võiks Eestist leida, olid varasemast olemast, sest naaberriikidest Soomest ja Rootsist on seda leitud.

"Aga sellest mikroskoopilisest kullaleiust on veel pikk maa minna enne kui me leiame üles suuremad varud, mida võiks kunagi ka kaevandama hakata." Kirsimäe lisas, et naljast on asi kaugel ja tegemist on väga põneva leiuga.

"Kui me selle üles leidsime, läksime mööda väikeseid sõrmejälgi. Ega me alguses ei leidnud üldse kulda, vaid me hakkasime kullale viitavaid keemilisi elemente ja mineraale leidma. Me teadsime, et kuskil peab kuld olema."

Eelaimdus tekkis sellest, et teatud keemilised elemendid ja mineraalid käivad koos teistega, mis on nagu sõrmejäljed.

"Me hakkasime pihta sellest, et geoloogiateenistus, kes tegi uuringut, alguses leidsid üles arseeni ja geoloogid hakkasid huvituma, ja leidsid üles sellised mineraalid nagu püriit ja löllingiit, mis on väga tugev indikaator, et meil on siin tingimused ka kullamineraaliks."