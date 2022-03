Ilmus Heleza ja An-Marleni ühine singel "Igavesti"

Eesti Laulult tuule tiibadesse saanud lauljatarid Heleza ja An-Marlen avaldasid ühise videosingli "Igavesti", mille peamiseks temaatikaks on oskus lasta lahti mõtte- ja teomustritest paarissuhtes.

Loole ilmus ka muusikavideo, mis on filmitud one-shot võttega. Video autoriks on Markus Mikk, kellega on Heleza ka varem koostööd teinud.

Nagu Heleza loomingu puhul kombeks, on ka see pala inspireeritud tema enda kogemustest ja isiklikust elust. "Mitu korda võib ühte ja sama tüli tülitseda või vaidlust pidada? Vahepeal tunned nagu käid ühte ringi uuesti ja uuesti ja uuesti – igavesti. Mida muud oskan ma teha, kui valada see siis laulu sisse," selgitas artist.

Loos kaasa tegev lauljatar An-Marlen nautis koostööd Helezaga väga. "Kui Heleza mul eelmise aasta lõpus külas käis ja muuseas seda lugu lasi, oli see justkui tema kirjutatud lugu minu elust. Kui ta siis selle peale küsis, kas tahaksin seda lugu temaga koos välja anda, ei olnud see isegi küsimus," rääkis An-Marlen.