Nolani "Oppenheimeriga" liituvad Jason Clarke ja Louise Lombard

Lisaks Clarke'ile ja Lombardile astuvad filmis üles Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr, Florence Pugh, Rami Malek, Josh Hartnett ning Kenneth Branagh.

Hetkel pole teada, mis osa on filmis Clarke'il ja Lombardil täita.

Peategelast J. Robert Oppenheimerit kehastab linateoses Cillian Murphy. Linateos jälgib teadlase Oppenheimeri tööd aatompommi arendamisel teise maailmasõja ajal. Teadlase naist Katherine'i, kel oli toonastel sündmustel keskne roll, mängib Emily Blunt.

Varem on Lombard üles astunud filmides, nagu näiteks "After We Fell", "After We Collided" ning "After the Rain". Clarke on kaasa teinud linateostes "Esimene inimene", "Mudbound" ja "Ahvide planeedi koidik".

Film põhineb Kai Birdi ja Martin J. Sherwini Pulitzeri auhinna võitnud raamatul "American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer".

Film peaks esilinastuma kinodes 21. juulil 2023.