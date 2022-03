Möödunud aasta populaarsemad artistid olid Adele ja The Weeknd

Adele'i albumit "30" ja The Weekndi singlit "Save Your Tears" müüdi muusikatööstuse andmetel 2021. aastal kõige rohkem.

Edetabeli koostab Rahvusvaheline Fonograafiatööstuse Liit, mis esindab muusikasalvestiste äri üle maailma.

The Weekndi meeleolukas ballaad "Save Your Tears" oli mullu kogunisti 18 riigi muusikaedetabelite tipus ning seda striimiti 2,15 miljardit korda. The Weekndile järgnes The Kid Laroi ja Justin Bieberi koostöös sündinud singel "Stay" ning kolmandale kohale paigutus Dua Lipa looga "Levitating".

The Weekndist on saanud esimene artist, kes on võitnud kaks aastat järjest Global Digital Single auhinna. 2020. aastal saavutas artist edetabelis esikoha looga "Blinding Lights".

Liit teatas, et Adele'i kauaoodatud neljas album "30" müüs vaid kahe kuuga üle viie miljoni eksemplari, mis teeb sellest möödunud aasta enimmüüdud albumi. Albumite edetabelis saavutas teise koha Olivia Rodrigo kauamängiv "Sour" ning kolmandalt kohalt võib leida Justin Bieberi "Justice'i".