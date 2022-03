Maailmakuulsad artistid tühistavad esinemisi Venemaal

Juulis pidi kontserttuuri raames nii Moskvas kui ka Kiievis üles astuma Suurbritannia muusik Louis Tomlinson, ent Ukraina konflikti tõttu on ta otsustanud enda esinemised tühistada.

"Minu fännide turvalisus on minu prioriteet ja ma mõtlen Ukraina rahvale ja kõigile neile, kes kannatavad selle asjatu sõja käes," kirjutas muusik sotsiaalmeedias.

Nii nagu Tomlinson, on otsustanud enda esinemised tühistada ka ansambel Nick Cave & the Bad Seeds, kelle arvates ei ole praeguses olukorras muud varianti.

"Me palvetame, et see hullus peagi lõppeks," kirjutasid nad Twitteris.

pic.twitter.com/e4cRYjAWQW — Nick Cave & The Bad Seeds (@nickcave) March 1, 2022

Ukraina toetuseks on enda kontserdid tühistanud ka rokkansambel Bring Me The Horizon.

"Selleks, et seista Venemaa poolt toime pandud julmuste vastu, peame tühistama eelseisvad esinemised Venemaal, Ukrainas ja Valgevenes," seisis bändi avalduses.

Samuti lisas Bring Me The Horizon, et Ukraina on neile südames olulisel kohal, sest on seal üles võtnud palju muusikavideoid. Ka rõhutas bänd, et neil ei ole midagi Vene kodanike vastu, sest nemad pole otseselt süüdi oma riigipea otsustes.

"Samuti tahame tunnistada, et Venemaa juhtkonna julmused ei peegelda nende imeliste inimeste ideaale, keda me seal kohanud oleme."

Esinemise on Venemaal tühistanud ka USA laulja Iggy Pop.

"Iggy Popi esinemine Moskvas 10. juulil 2022 jääb ära. Praeguste sündmuste valguses on see vajalik. Meie mõtted on ukrainlaste ja kõigi julgete inimestega, kes on selle vägivalla vastu ning otsivad rahu," kirjutas laulja.