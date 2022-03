Charli XCX andis välja uue singli "Baby"

Singel "Baby" järgneb muusiku hiljutisele loole "Beg For You", mis ilmus koostöös Rina Sawayamaga. "Baby" on laulja sõnul üks esimesi lugusid, mis ta oma uue albumi jaoks kirjutas.

Lugu ilmus koos muusikavideoga ning artisti sõnul soovis ta selles ennast ka tantsulisemast küljest näidata. "Ma austan tantsijaid, professionaalseid tantsijaid ja kõiki, kes tantsu kaudu emotsioone edastavad. See on nii raske ja väljakutsuv, kuid nii rahuldust pakkuv," kirjeldas artist.

Album "Crash" ilmub 18. märtsil.