Vahvad poisid ostsid taskuraha eest ukrainlastele konserve

"Ma saan aru väga hästi, et seal on sõda," ütles Miron Ljutljuk "Ringvaates". "Venemaa arvab, et nad saavad võitu Ukrainast," lisas Eric Mark Mufti. "Sellepärast tuleb aidata praegu hästi palju Ukrainat, kuna seal pommitatakse hästi palju ja inimesed võivad surma saada."

Miron oli sel ajal Inglismaal, kui sõda Ukrainas pihta hakkas. Nii pea, kui Eestisse tagasi jõudis, võttis ta 100 eurot enda kogutud raha ja haaras poodi minnes sõber Ericu kaasa.

Mironi isa ja vanaisa, Bogdan ja Anatoli Ljutljuk viivad Eestis kogutud annetused ise Ukrainasse. Bogdanil polnud poiste aktsioonist aimugi, kuni hiiglaslik kott konservide ja šokolaadidega kohale tiriti.

Bogdani sõnul on imeline, kui paljud inimesed oma abi pakuvad. Ukraina kultuurikeskus on tänaseks kogunud üle 850 000 euro.