Fotografiska kohvikus näeb Tudengijazzile pühendatud näitust

Väljapanek on loodud juubelihõngulise festivali Tudengijazz raames, et rõõmustada üheskoos selle aastatepikkuse traditsiooni üle. Tänavu möödub 40 aastat esimesest festivalist, mis leidis aset 1982. aastal.

Tudengijazz on kandnud olulist rolli Eesti džässi arengus ning nende aastakümnete jooksul on festivali lavalaudadele jõudnud sadu noori muusikuid, kellest paljud on tänaseks Eestis tunnustatud ja armastatud rütmi- ja džässmuusikud.

Näitus annab ülevaate festivali katkematust arengust ning autorite tööd peegeldavad ilmekalt eri aastakümnete olemust. Tööde autoriteks on kunstnikud Ivar Sakk, Reiu Tüür, Kristjan Jagomägi, Kaarel Vahtramäe, Erkin Anton, Jorven Viilik, Taavi Rull ja Viktor Gurov. Näituse kuraator on festivali 2021.-2022. aasta graafiline disainer Viktor Gurov.

TUJA on vanima traditsiooniga Eesti džässmuusikafestival. Tänavu toimub festival 8.–12. märtsil ning järgemööda juba 40. korda.