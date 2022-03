Barista Heidi Õun: kohv peab andma elamust

Raidmets ja Õun tõdesid, et tee kohvimaailma leidsid nad üsna loomulikult. Nimelt tundsid mõlemad neiud juba varakult, et kohv neile meeldib ning soovivad sellest maailmast veelgi enam teada saada.

"See on päris huvitav, kuidas see kohvimaailm on palju laiem kui inimesed võivad mõelda," tõdes Õun ja lisas, et uusi teadmisi saab jagada nii kolleegidega kui ka klientidega.

Seda, kui palju peaks inimene päevas kohvi jooma, ei oska Raidmets ega Õun öelda. Nende arvates sõltub see inimesest endast ning palju on ka neid, kes üldse kohvi ei tarvita.

Küll aga teadis Õun rääkida, et kindlasti tasuks kohvi kõrvale juua vett. "See on tähtis," rõhutasid mõlemad ja lisasid, et kohv viib kehast vee välja. "Oleks hea juua iga tassi kohta umbes kaks klaasi vett," lisas Raidmets.

Hea kohvi valmistamise juures mängivad olulist rolli mitmed faktorid. Jälgida tuleb kindlasti seda, millistest kohviubadest kohvi valmistatakse ning kas kasutatakse piima või vett. Unustada ei saa ka inimest, kes seda valmistab – ka tema panus on oluline, et jook oleks maitsev. "See inimene, kes valmistab, peab ka teadma, kuidas midagi teha," rääkis Õun.

Küll aga leidub poodides väga erinevaid kohviubade sorte ning sealt välja valida üks ja ainus võib olla keeruline ja aeganõudev protsess. "Mängib olulisust, millisest riigist on kohv pärit, sest riigiti võivad need kohvioa maitsed erineda," avaldas Õun.

Samuti tasub jälgida ubade röstimisastet – neid on kohviubade puhul kokku kolm ning igal astmel tuleb välja omapärane maitse. Näiteks, kui kohv on heledalt röstitud, teadis Õun rääkida, et välja tulevad pigem tsitruselised maitsed. Keskmise rösti puhul domineerivad šokolaadisemad ja pähklisemad maitsenüansid. "Iga inimene saab ise vaadata, mis talle rohkem meeldib ja selle järgi valida endale kohviuba."

Õuna sõnul on oluline ikkagi tõsiasi, et kohvi juues saaks inimene sellest elamuse ning suudab jooki nautida. Küll aga leiavad baristad, et ei ole ühte õiget kohvijooki ning inimene joob ikka seda, mis talle kõige rohkem meelejärgi on.

Tihtipeale kipuvad inimesed arvama, et eeljahvatatud kohv pole hea ja kvaliteetne. Sellega ei taha aga baristad kuidagi nõustuda ja Raidmetsa sõnul võib ka eeljahvatatud kohv olla maitsev. "Eeljahvatatud kohv ei ole tingimata kindlasti halvem."

Kohvi valmistamine nõuab ka kunstnikukätt. Nii valmistavad baristad tihti kohvi pinnale vahustatud piimast maalinguid. "See võtab tegelikult päris palju harjutamist," rääkis Õun latte artist ja lisas, et mõnel inimesel tuleb nende õppimine kiiremini välja kui teisel. Õun avaldas, et kõige rohkem meeldib talle klientide kohvisid kaunistada näiteks kasside või karude joonistustega.

Baristade sõnul leidub kliente, kes panevad tähele kohvivalmistajate pingutusi maalingute valmimisel, ent leidub ka neid, kes sellest sugugi ei hooli. Küll aga märkavad teenindajad, kuidas mõningad maalingud suudavad inimeste päeva toredaks muuta.