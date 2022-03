Müncheni Filharmoonia vallandas Putini-meelse peadirigendi

Gergijev on avalikult toetanud Venemaa president Vladimir Putinit ja ei mõista hukka rünnakut Ukrainale, kirjutab AP.

Otsusest teatas teisipäeval Müncheni linnapea Dieter Reiter, kes oli varem nõudnud 68-aastaselt dirigendilt oma arvamuse muutmist.

"Ootasin, et ta mõtleb ja vaatab üle oma positiivsed hinnangud Venemaa liidri suhtes," avaldas Reiter. "Kuna seda ei juhtunud, on ainus võimalik lahendus kiire sidemete katkestamine."

Gergijev on Müncheni Filharmoonikuid juhtinud juba alates 2015/2016 hooajast. Dirigent on Putini sõber ja toetaja ning on viimastel päevadel ilma jäänud mitmest muusikafestivalidega seotud tööst üle Euroopa.