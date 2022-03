Camila Cabello jagas klippi enda peagi ilmuvast singlist "Bam Bam"

"Bam Bam" näeb ilmavalgust 4. märtsil ning selles teeb kaasa ka muusik Ed Sheeran. Fännide arvates pärineb lugu artisti peagi ilmuvalt albumilt "Familia".

Cabello viimased singlid "Don't Go Yet" ja "Oh Na Na" ilmusid möödunud aastal ning on teada, et need leiab samuti tema uuel albumilt "Familia".

Hetkel pole veel teada kindlat kuupäeva, millal Cabello kolmas stuudioalbum "Familia" ilmub.