Ukrainlased hoiavad lahingutes meelt üleval bändi Twisted Sistersi looga

"Ma kiidan heaks, et ukrainlased kasutavad oma võitluslauluna lugu "We're Not Gonna Take It"," säutsus laulja laupäeval Twitteris.

Samuti lisas Snider, et ka tema vanaisa oli ukrainlane, mistõttu ei soovi ta kohe kindlasti, et ajaloo jubedad sündmused uuesti korduks.

I absolutely approve of Ukrainians using "We're Not Gonna Take It" as their battlecry. My grandfather was Ukrainian, before it was swallowed up by the USSR after WW2. This can't happen to these people again! #FUCKRUSSIA