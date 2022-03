Suured filmistuudiod ei näita oma uusi filme Vene kinodes

Warner Bros, Disney ja Sony teatasid, et nende uued filmid hetkel Vene kinolevisse ei jõua.

Otsus puudutab muuhulgas filme superkangelasefilme "The Batman" ja "Morbius" ning animatsiooni "Turning Red", vahendas BBC. Disney kinnitas, et lisaks kinolevi katkestamisele teevad nad koostööd eri organisatsoonidega, et pakkuda sõjapõgenikele abi.

Samuti teatas voogedastusplatvorm Netflix, et nad ei lähe kaasa 1. märtsist kehtima hakanud reegliga, mille kohaselt peaksid nad tooma Venemaal oma valikusse ka valitsuse rahastatud telekanalid. "Praegust olukorda arvestades ei plaani me neid kanaleid oma valikusse lisada", kinnitas Netflixi esindaja.