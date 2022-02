Ruslan Trochynskyi Ukraina sündmustest: inimlik toetus annab palju jõudu

Kuigi sõda Ukrainas on kestnud vaid mõned päevad, tunneb Ruslan Trochynskyi, et see oleks kestnud justkui aastaid. "Nii palju on toimunud," ütles ta.

Ruslani sõnul on imetlusväärne, kuidas poliitikud ja rahvas on kõigest mõne päevaga saavutanud ühtsuse. Seda ikka Ukraina toetamise eesmärgil. "Hästi palju toetust on olnud," lisas ka Rute Trochynskyi, kelle sõnul teeb see keerulises olukorras südame soojaks.

26. veebruaril toimus Tallinnas Vabaduse väljakul meeleavaldus Ukraina toetuseks. Kontserdil astusid üles ka Rute ja Ruslan Trochynskyi, kuid mõlema sõnul ei osanud nad iialgi ette aimata, et kohale tuleb niivõrd palju toetajaid. "See oli nii südantlõhestavalt ilus," rääkis Rute, kellel oli au kontserdil laulda hümni.

Ruslani ja Rute arvates on Eestis rahva ühtsus omamoodi toeks ka Ukrainas olevatele inimestele. "Me peame peatama selle kõik koos," ütles Ruslan. "Inimlik toetus annab nii palju jõudu."

"Hirm on kõigil," sõnas Ruslan, kelle sõnul üritavad hirmu ja ellujäämisega tegeleda nii kohalikud Ukrainas, kuid ka eestlased. Näiteks näeb Ruslan tihti Ukraina sündmustest õudusunenägusid.

Eestis on Ruslan elanud juba aastaid. Küll aga tundis mees juba esimesel päeval siin olles ära ühe ühise tunnusjoone eestlaste ja ukrainlaste vahel – lahkus. "Eestlased on lahked inimesed. See on see, mis meid ühendab."

Sõja eest põgenevatele Ukraina kodanikele saab pakkuda abi näiteks majutuse ja transpordiga või ka töökoha leidmisel. MTÜ Eesti Pagulasabi koordineerib abipakkumisi ja hoiab sidet riigiasutustega. Abipakkumised saab edastada SIIN, kirjutada saab ka sotsiaalkindlustusameti aadressile ukraina@sotsiaalkindlustusamet.ee.