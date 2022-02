Kozy hip-hopi auhindadest: vaatame, mis selles subkultuuris päriselt toimub

Eesti Muusikaauhindadel välja antud hip-hopi auhind on Kaarel Kose sõnul siiski midagi muud. "Ma pole päris kindel, kas EMA hip-hopi kategooria on enam hip-hop, see on väga tugevalt popikategooria," ütles ta Raadio 2 hommikusaates. "Ma ei ütle, et hip-hopi auhinnad midagi muudavad, aga et need õnnetud, kes ei ole nii kõvad nagu 5Miinust rahva arvates, omaksid ka võimalust, siis eks me vaatame, mis selles subkultuuris päriselt toimub."

Nominendid tema sõnul kahel konkursil täielikult ei kattu. "Sel aastal oleme natuke hip-hopi puritaanluse poole läinud – oleme mõned artistid kandnud n-ö hip-hopist innustatud muusika kategooriasse," rääkis Kose.

Kose ise peab möödunud aasta parimateks albumiteks Genka ja Dew8 "Olegi" ning Põhjamaade Hirmu "Nagu Vaataks Pilvi". "Põhjamaade Hirmu albumi ilmumine on üldse sündmus suure tähega. Häid asju ilmub," ütles ta.

1. märtsini on võimalik oma lemmikud valida siin. Tulemused selguvad 4. märtsil R2 erisaates ja Uues Laines.