Boipepperoni peab enda muusikaliseks eeskujuks Playboi Cartit

Saates kõlavad kummagi Mustoneni neli lugu, mida nad peavad enda elus oluliseks või muul moel sümpaatseks.

Muusika pole Mustonenide suguvõsas võõras. Isa ja vanaisa Andres Mustoneni jälgedes on muusiku tee valinud ka Mattias ja Frederik Mustonen. Mattias teeb muusikat legendaarses bändis Regatt ning tema poeg Frederik, tuntud artistinimega Boipepperoni, on samuti 1/3 ansamblist Pitsa.

Mustonenid tõdesid, et omavahel üritatakse jagada ka uut muusikat. Küll aga ei pruugi see alati minna plaanipäraselt ja nii rääkis isa Mattias, kuidas poeg Frederik üritab nii mõnelgi korral enda muusikamaitset teistele peale suruda. "Praegu me elame üle," naljatles Mattias Frederiku sihikindla muusikavaliku üle, ent nentis, et selline käitumine pole sobilik hilisemas eas.

Mattiase valikust kõlas esimesena ansambli ABBA esituses lugu "Super trouper". Mehe sõnul on tegemist esimese nii-öelda lääne bändiga, mida ta mäletab. "Minule meeldib endiselt, et muusika peab olema meloodiline," sõnas Mattias, kelle sõnul on ansambel väga hea popmuusika etalon.

Frederiku soovinimekirjast tuli esimesena ettekandele Cocteau Twinsi pala "In Our Angelhood". "See on üks lugudest, mida ma kuulan, kui ma sõidan üksinda," mainis Frederik, kelle sõnul jäävad päris tihti kauemaks meelde just need muusikapalad, mida on saadud korduvalt ja korduvalt üksinda rahulikult kuulata.

"Mulle meeldib undergorund muusika," iseloomustas Frederik enda muusikamaitset. Küll aga ei kattu see isa Mattiasega, kes leiab, et on enda stiili leidnud klassikalise muusika valdkonnas.

Enda muusikanimekirja üritas Mattias tutvustada kronoloogilises järjekorras. Kui ABBA oli üks esimesi, mis talle lapsepõlvest meenus, siis järgmine meedejääv ansambel oli mehele Iron Maiden. "Kui sa ei olnud korralik heavy-mees, siis sa ei olnud üldse mingi mees," meenutas Mattias 1980. aastaid.

Küll aga pole Iron Maiden sugugi unustuste varju jäänud ning Mattias tõdes, et mõnikord juhtub ta kuulama enda lapsepõlve lemmiklugusid.

"Playboi Carti on kõige rohkem mõjutanud mind," rääkis Frederik enda järgmisest sooviloost ja lisas, et mõju pole ainult artisti tasemel, vaid ka isiklikul. Kõige rohkem meeldib Frederikule Playboi Carti juures asjaolu, et artist on pidevalt muutnud oma muusikalist vaatenurka ja stiili.

Kuigi Frederiku muusikaline karjäär on veel üpris alguses, tõdes ta siiski, et on ka selle aja jooksul tundnud enda stiilides erinevusi. Nii tunneb Frederik, kuidas ta muusikat tehes aina enam areneb ja professionaalsemaks muutub. "Hakkad rohkem tähele panema selliseid väikseid nüansse."

Frederik tegutseb kaasa ka ansamblis Pitsa. Isa Mattiase sõnul on see pojale kindlasti hea kogemus, kuidas teha professionaalselt bändi. Lisaks Frederikule teevad Pitsas kaasa veel muusikud Reket ja Estoni Kohver.

Isa Mattias otsustas enda nelja loo hulka valida Jamiroquai loo "Cosmic girl". Koos on isa ja poeg käinud ka Jamiroquai kontserdil. Küll aga jääb Mattias enda tõekspidamistele kindlaks ja leiab, et ühes heas laulus peab olema kindlasti harmoonia ning meloodilisus. Need kriteeriumid on loos "Cosmic girl" täidetud.

Kui isa Mattias üritas enda lugusid valida mööda ajatelge liikudes, siis Frederik lähtus enda praegustest lemmikutest. Järgmisena kõlas Frederiku soovinimekirjast "Sorry Bout That" esitajalt Yeat.

Yeat on Frederiku sõnul toonud hiphopi maastikule uuemat hingamist. Nii on artistil näiteks omapärased ja kaasahaaravad vokaalsed lahendused, mis Frederikule väga meeldivad.

Isa Mattiase viimase loona kõlas raadioeetris Genesis "Invisible touch".

Saate lõpetas Frederiku valitud lugu "Jealous" esitajalt Eyedress. Kuigi esitaja kohta ei osanud Frederik palju rääkida, siis lugu "Jealous" saadab teda pikkadel autosõitudel.

Küll aga teadis Frederik rääkida, et lugu muutus populaarseks sotsiaalmeediarakenduses TikTok. Ka Frederik leiab, et TikTok on hea platvorm uutele artistidele enda muusika reklaamimiseks.