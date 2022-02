Inger: alustan oma teekonda täiesti uue Ingerina

Laulja Inger alustas oma muusikateekonda üksi laval kitarriga, nüüd on ta avastanud bändiga koos esinemise võlu, aga ka ta ise on muutunud ja tuleb enda sõnul uue Ingerina.

"Tegelikult astusin ma eelmise aasta Tallinn Music Weekil esimest korda lavale bändiga, ma mõtlesin, et okei, tahaks proovida. See oli selline projektibänd. Kuna ma olen mingil määral mugavusstsoonis – mina ja kitarr –, siis mõtlesin, et võiks sellest loobuda," ütles Inger Raadio 2-le.

Kogemus andis talle enda sõnul palju juurde ja bändiga koos esinemine hakkas päris meeldima. "Mulle meeldib see, kui bänd on taga, kui on trummid ja bass, terve komplekt on taga, siis on päris äge teha mussi," sõnas ta. Kitarri ta nurka ei viska ja mõnedel esinemistel saab teda ikka üksi koos pilliga laval näha. "Täielikult ma seda enda elust välja ei lõika. Siit edasi proovin ma uute formatsioonidega lavale minna."

Tallinn Music Week on Ingerile andnud kontakte bändide, produtsentide ja artistidega teistest riikidest, mida ta enda jaoks oluliseks peab. Paar aastat tagasi esines Inger Los Angeleses, Hollandis, Berliinis ja isegi Hiinas. "Tegelikult on käidud ja kontakte leitud küll, aga alustan nüüd täiesti uue Ingerina teekonda," sõnas laulja,

Aprillikuus ilmub Ingeri lühialbum "Higher Self", mis annab tema sõnul mõnusa hõngu, on midagi täiesti uut ja huvitavat ning iga laul räägib iseenda eest. Uuelt EP-lt on ilmunud juba lugu "Who I Really Am", mis on Ingeri sõnul popi ja house'i suunitlusega. "Popžanr saab sellel EP-l olema peamine, aga igal lool on veel erinevad žanrid juures," ütles ta.