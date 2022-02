Tartu raekoja kellamängukavas kõlab ukraina muusika

Ukraina toetuseks kõlab Tartu raekoja kellatornist "Kellade laul" ("Carol of the bells"), mille komponeeris ukraina helilooja Mykola Leontovych 1914. aastal. Märtsis kõlab raekoja kellamängul kaks eriprogrammi, mis on pühendatud emakeelepäevale ja küüditamisohvrite mälestuspäevale.

"Kellade laul" põhineb ukraina rahvalaulul "Shchedryk". Ukrainlaste poolt palavalt armastatud laul on saavutanud ülemaailmse populaarsuse, seda on interpreteerinud nii klassikud kui ka pop-rockmuusikud, laulu on kasutatud paljudes filmides ja telesaadetes. Tartu raekoja kelladel kõlab pala alates 28. veebruarist kaks korda päevas - kell 12 ja 18. Merle Kollom on meloodia seade tegemisel lähtunud originaalsest rahvaviisist ja Eestis mitu menukat kontserttuuri teinud ukraina vokaalseksteti MenSaund jazz-interpretatsioonist.

28. veebruar

9.00 "Laul Põhjamaast" (Ülo Vinter)

12.00 "Kellade laul" (Mykola Leontovych)

15.00 "Mis värvi on armastus" (Arne Oit)

18.00 "Kellade laul"

21.00 "Laul Põhjamaast"

Märts

9.00 "Tartu kellad" (Olav Ehala)

12.00 "Kellade laul" (Mykola Leontovych)

15.00 "Värvilised unistused" (Toomas Voll)

18.00 "Kellade laul"

21.00 Fantaasia "Viire takka" teemal (Merle Kollom)

Eriprogrammid:

14. märts, emakeele päev

9.00 "Ei saa mitte vaiki olla" (Miina Härma)

12.00 "Ta lendab mesipuu poole" (Peep Sarapik)

15.00 "Ta lendab mesipuu poole"

18.00 "Ta lendab mesipuu poole"

21.00 "Ei saa mitte vaiki olla"

25. märts, küüditamisohvrite mälestuspäev

9.00 "Hoia, Jumal, Eestit" (Juhan Aavik)

12.00 "Ärkamise aeg" (Rene Eespere)

15.00 "Kodumaine viis" (Heino Eller)

18.00 "Ärkamise aeg"

21.00 "Mu isamaa on minu arm" (Gustav Ernesaks)